Jardin : les conseils pour bien planter à la sortie de l'hiver

Le printemps s'annonce dans les jardins, mais il faut encore patienter. Christian Thibault récolte ses derniers poireaux de l'hiver. "On arrive dans la saison de disette. On est sur la fin des légumes d'hiver et ceux de printemps ne sont pas encore arrivés", explique-t-il. Christian reprend ses plantations. Il va cultiver les oignons avec une règle faite maison : les planter tous les deux mètres. La nature s'éveille tranquillement. Il est temps pour Daniel Marchi de ressortir des outils. Il va tracer un sillon au cordon pour les premiers semis de petits-pois. Consigne du moment : ne mettre en terre que les légumes qui résistent aux gelées. Pour les plus impatients, il reste la culture sous les petites serres. Chez un autre jardinier, les premières salades de printemps seront bientôt prêtes. Abriter les cultures et pailler les sols, à chacun son astuce pour sortir de l'hiver sans prendre de risque et préparer de belles récoltes au potager. TF1 | Reportage C. Madronet, H. Lévèque