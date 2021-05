Jardin : les Saints de glace sont passés, tous au potager

Après une météo capricieuse, il est enfin temps de repiquer les tomates chez la famille Rougeron. Pour avoir de beaux produits dans l'assiette cet été, c'est un travail qui commence dès le mois de mars. "Ce n'est pas le jour où l'on va planter les tomates qu'il faut venir préparer le terrain. C'est une chose qui doit être faite un à deux mois à l'avance", explique Christian. Récolter les radis, éclaircir les salades, betteraves et carottes... le printemps est chargé pour les jardiniers. Pour Joseph Roux, la priorité c'est de buter les pommes de terre. "Ça permet de consolider la plante pour qu'elle reste bien verticale, de détruire les mauvaises herbes qui ont poussé entre les rangées et d'éviter que les tubercules ne soient exposés au coup de soleil", a-t-il affirmé. Ce dernier les rendrait impropres à la consommation. Dans les jardineries, c'est le moment d'acheter les fruits et légumes d'été. Pour les fleurs, le geranium reste l'incontournable, mais le dipladenia fait chavirer les jardiniers. D'après eux, il ne manque qu'une belle fin de printemps pour assurer une bonne récolte cet été.