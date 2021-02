C'est le moment de jardiner

Ce jeudi matin, les jardiniers n'ont pas été seuls dans les jardins à Saint-Cyr-sur-Loire. Auxiliaires écolos, les oiseaux ont choisi leurs nichoirs et se sont installés. Daniel a planté des petits pois à rames. "Je les mets tout en ligne à deux centimètres de profondeur à peu près, mais je ne mesure pas. Puis, je donne un petit coup de râteau et si tout va bien, ça va pousser", explique-t-il. Signe du réchauffement, les asperges ont poussé avec deux mois d'avance chez Jean-Paul. "Ce n'est pas normal d'avoir des asperges comme ça", trouve-t-il. Mais même arrivées plus tôt que prévu, elles finiront dans l'assiette. Pierre, quant à lui, a enlevé les couvercles de ses châssis afin de donner un peu de soleil à ses salades. Rachel, de son côté, a inauguré sa parcelle de jardin. Pour son début, la jardinière a décidé de commencer par planter des petits oignons rouges. Par ailleurs, bien que le temps soit beau, la prudence et la patience sont de mise, car l'hiver n'est pas terminé même si tout redémarre.