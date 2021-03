Jardinage : un monde fou dans les magasins spécialisés

Depuis des mois, Sherwin Mashayekhi passe ses week-ends dans son jardin à Rezé (Loire-Atlantique). Son carré potager, il l'a construit cet hiver. Aujourd’hui, il peut y planter ses premiers oignons. "C'est agréable. Mais on n'a pas de temps parce qu'on consacre du temps à ses amis, à son travail ou à sortir en ville", affirme-t-il. Ce plaisir à domicile nécessite un passage à la jardinerie. Avec l'arrivée des beaux jours, elles sont bondées et la clientèle se rajeunit. D'ici quelques temps, François, lui, espère manger les légumes de son potager. Dans la petite jardinerie "Atlantic Vert" située à Rezé depuis un an, les clients consomment 30 % en plus. A chacun ses petits plaisirs. Pour Claude, c'est le laurier fleuri. D'après le gérant du magasin, c'est une année record. Maintenant, il faut gérer les stocks pour ne pas en manquer. "On stocke à la fois au niveau des présentoirs mais également au sol, vu les volumes qui partent tous les jours", explique Loïc Violette. La saison ne fait que commencer. Les jardineries ont encore trois mois intenses devant elles.