Jardinage : une collection à remonter le temps

Plus de 2 500 outils de jardin, 300 arrosoirs fièrement exposés. Jacky, 75 ans, sillonne le pays pour compléter sa collection. Ce ne sont pas n'importe quels objets, ils ont chacun leur utilité. Une passion pour ce retraité qui a commencé sa collection il y a 30 ans. Il possède une collection à en faire tourner la tête. Parmi ces derniers achats, ce semoir mécanique qu'il a découvert en feuilletant d'anciens ouvrages, tel un historien. Jacky veut à tout prix transmettre la mémoire de ses outils aux générations futures : "dans les centaines d'années qui vont venir, ça sera important de savoir comment on travaillait la terre". Chaque objet est nettoyé une fois par an. L'objectif de ces outils est de faciliter le travail de l'homme. Au fil de ses recherches dans les brocantes, il tombe sur de belles surprises, laissées par des forgerons, notamment un instrument personnalisé. Jacky remonte le temps, tel un conservateur. Il espère léguer toute sa collection à un musée pour continuer à transmettre la mémoire de ces outils de jardin, qui ont traversé des siècles. TF1 | Reportage N. Ly, V. Rucky