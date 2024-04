Jardiner avec la lune

On a tous entendu parler de l'influence de la lune sur les marées, le sommeil, la pousse des cheveux et des ongles. Alors, pourquoi pas sur les légumes ? En effet, si la plupart des jardiniers attendent que le temps soit clément pour retourner au potager, ce n'est pas le cas de Sandrine Duport et Thierry Gabet. Ils travaillent selon le calendrier lunaire. Cela peut paraître un peu complexe, mais rassurez-vous, les calendriers lunaires se trouvent facilement en librairie ou sur Internet. Il s'agit d'une activité studieuse idéale pour les jours de pluie. Mais si vous ne deviez retenir qu'un grand principe, c'est que la lune tourne autour de la Terre. Il y a deux grands effets dans son parcours. Quand on est en lune descendante, c'est le moment de planter, car les légumes s'implantent mieux. Et quand on est en lune montante, c'est le moment de semer, parce que les légumes vont pousser. Avant de planter quoi que ce soit, nos jardiniers se rapportent toujours à leur calendrier. Ce vendredi, la lune est descendante et particulièrement propice à planter les légumes-feuilles. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denniel