Jardiner avec peu d'espace, c'est possible !

Tout peut se cultiver, à commencer par les fraises. "Il y a 1 001 plantes que l'on peut faire pousser sur son balcon. On peut mettre des aromatiques comme le basilic, le laurier, le thym, le romarin...", nous explique Sandrine. Mais attention, il y a des règles à garder en tête. Il ne faut pas les suspendre vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Renseignez-vous du poids maximum que peut supporter votre balcon avec tous ces pots. Dans votre potager, il est aussi possible de gagner de l'espace, grâce aux cultures à la verticale. Thierry a fabriqué une structure en bambou."Ici, on a des haricots vert et jaune.", nous montre-t-il. Un autre avantage de cultiver en hauteur est de pouvoir récolter plus facilement. Pour fabriquer ces structures verticales, rien de plus simple. Thierry nous explique comment faire : "On en met trois piquets et on croise les bois. On les croise de façon à ce que ça durcisse et ça rigidifie.". Avec un peu de patience, un peu d'huile de coude, la maison aux cornichons est terminée. Reportage > TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denniel