Jardiner, c'est bon pour la santé !

Le matin, si vous cherchez Bernard, jardinier amateur, il y a des chances qu’il soit au potager, bêche en main et sourire aux lèvres. Un légume par-ci, un autre par là, il y en a pour tous. C’est comme ça qu’il fait son sport. C’est prouvé par une étude scientifique britannique que jardiner est bon pour la santé. Le bonheur est dans le potager, il n’y a qu’à observer Paul, jardinier amateur, pour s’en rendre compte. S’il a besoin d’aide, ses amis ne sont jamais très loin, dans leur potager. "Si on a besoin d’un coup de main, on donne un coup de sifflet et ils arrivent", confie-t-il. André et Suzanne n’ont pas besoin d’étude pour le savoir, jardiner diminue le stress. Ils ressentent le bonheur et le calme car l'activité repose l’esprit. Cultiver les légumes, c’est aussi partager. Le menu de ce mercredi midi est tout trouvé pour Bernard, un potage de légumes. Comme tous les jours, il va manger de bons légumes on ne peut plus sains : "C’est la mienne, c’est ma soupe, mes légumes". TF1 | Reportage P. Géli, H.P. Amar