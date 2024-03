Jardiner, c'est bon pour le moral

Le bonheur est dans le pré, mais comment fait-on quand on n'en a pas ? Comme Laurent, on investit un jardin partagé. Ce mardi matin, il charrie à la fois du fumier et de la bonne humeur, le secret parfumé d'une récolte réussie : "Ça déstresse, on oublie et on passe du bon temps, on se boit un café, c'est convivial". On a également suivi Jean-Pierre, spécialiste des légumes de saison, sur les hauteurs de Marseille : "On est content d'être heureux". C'est du Pagnol dans le texte, mais Coubertin n'aurait sans doute pas dit mieux. Planter et taille, c'est aussi du sport. Dans cette commune des Bouches-du-Rhône, ce ne sont pas les jardiniers municipaux qui vous diront le contraire. Le jardinage, c'est bon pour le bien-être mental et physique, selon les conclusions des chercheurs. Mais pas besoin d'avoir fait d'études pour simplement y prendre plaisir pour s'épanouir. En somme, nous aussi, pour fleurir. TF1 | Reportage S. Millanvoye, S. Prez, H.P. Amar