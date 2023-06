Jardineries : où sont passés les clients ?

Des rayons déserts dans cette jardinerie où 150 personnes par jour devraient défiler en ce moment. Mais les restrictions au niveau de l'arrosage dissuadent les clients d'acheter par rapport à d'habitude. Le chiffre d'affaires des jardineries et des pépinières est en baisse jusqu'à moins 50%. En temps normal, cette jardinerie réalise 60% de son chiffre d'affaires entre avril et juin. Une période cruciale. Faute de clients, cette gérante a dû se passer de trois saisonniers cette année et s'inquiète du manque de rentrée d'argent. Dans cette autre jardinerie, le gérant a dû réduire la surface de vente. Pour lui, la saison est perdue. Quant à ce paysagiste, il s'adapte. Il installe deux fois plus de graviers ou de gazons synthétiques qu'avant. Le gazon naturel, c'est fini. Des jardins amenés à évoluer. Les plantes grasses et les cactus sont mis en avant dans les magasins. Mais ils peuvent coûter plus cher que les plantes classiques. TF1 | Reportage A. Erhel, J.V. Moulinier