Jardins du Cœur : ces bénévoles à la main verte se mobilisent pour les plus démunis

A Teillé, en Loire-Atlantique, des retraités collectent des légumes pour les plus nécessiteux. Être bénévole aux Jardins du Cœur c'est beaucoup de travail durant les quatre saisons. Ils se mobilisent aussi bien pour les plantations que pour la cueillette. Trente tonnes de légumes sont ramassées chaque année par une vingtaine de personnes. Pour changer leurs habitudes alimentaires constituées généralement de boîte de conserve, les bénéficiaires vont pouvoir se mitonner des plats fait maison avec ces légumes frais.