Les "Jardins de Colette", en l'honneur de la romancière

Comme son nom l'indique, les "Jardins de Colette" à Varetz, en Corrèze, sont dédiés à l'écrivain Colette. Il est le site le plus visité dans le département. Sur cinq hectares, six jardins représentent les six régions où la romancière a vécu. Le visiteur y est convié à apprécier les fleurs et même à goûter les fruits. Les jardiniers, sous la houlette de Catherine Bezos, directrice des jardins, travaillent diverses essences dans la joie et la bonne humeur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/08/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er août 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.