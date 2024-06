Jardins d'exception : l'autre balade des châteaux de la Loire

Une collection digne de l'Italie, au cœur du Val de Loire. Au château Gaillard, à Amboise (Indre-et-Loire), les couleurs et les parfums de ses fruits vont vous surprendre. Bienvenue dans le plus italien des jardins de Touraine, avec son conservatoire des agrumes, qui raconte l'histoire de la Renaissance. Mathieu, le jardinier, bichonne 300 arbustes et 70 variétés différentes. Leur présence à Amboise remonte à 1496. Le roi Charles VIII a fait venir un moine italien, jardinier paysagiste. Tout un patrimoine qui a bien failli disparaître. En 2011, quand Marc Lelandais achète le domaine, c'est presque une friche. Il faut cinq ans de travaux pour restaurer le château et ses jardins. Aujourd'hui, le château Gaillard résume l'art du jardin à l'italienne. Avec une nature apprivoisée et une symétrie qui préfigure les parterres à la française. Tout est pensé comme une invitation à la détente dans ces jardins, dont la beauté est un patrimoine végétal. TF1 | Reportage C. Madronet, T. Gathy, C. Sebire