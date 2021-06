Jardins magnifiques : à la découverte du Jardin aux Oiseaux de Couzeix

À l'entrée du jardin, c'est un arbre aux formes particulières qui nous accueille. Taillé en nuage, ce chêne ne fait pourtant pas d'ombre aux 2 000 espèces qui cohabitent ici. Des massifs de graminées comme une invitation à la découverte et des fleurs aux couleurs harmonieuses, autant de compositions qui ne doivent rien au hasard. Pour arriver à ce résultat, son propriétaire, Raymond Mazérolas, consacre deux à trois heures par jour à son jardin et à ses fleurs. Un plaisir hérité de sa maman auquel il a ajouté une autre passion depuis l'enfance : les oiseaux qu'ils ravitaillent régulièrement. Il y a plusieurs petites fontaines et de quoi aussi manger grâce aux arbres à baies tels que l'aubépine et le sureau. L'hiver venu, les oiseaux n'auront plus qu'à se délecter de ces petits fruits. Dans ce jardin, la nature a trouvé sa place après 20 ans d'élaboration, dans un environnement bien différent vu du ciel. Quand on est arrivé ici, c'était un champ. Il n'y avait absolument aucun arbre", raconte Raymond Mazérolas. Les visiteurs sont sous le charme.