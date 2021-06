La plus grande bambouseraie d'Europe

C'est un voyage vertical où les continents se superposent. L'Asie au cœur des Cévennes où les bambous s'élèvent comme des piliers de cathédrale. Un jardin presque sacré, on y chuchote. Tôt le matin, les jardiniers s'activent avec 34 hectares à entretenir. Pour leur propre plaisir, ils embellissent le jardin jour après jour. Là-bas, on utilise aucun produit chimique. Les bambous morts sont broyés, puis rejetés pour nourrir le sol. Quand le public arrive, les machines se taisent, remplacées par les guides. Une allée de séquoias, 240 espèces de bambous ou un ginkgo biloba sont l'œuvre il y a 160 ans d'Eugène Mazel, un marchand d'épices passionné de botanique. Valentine Crouzet est la quatrième génération à prendre soin de la Bambouseraie. En 1902, son arrière-grand-père rachète le domaine extraordinaire. La passion des végétaux se transmet et à chaque génération le parc s'enrichit pour devenir la promenade du Laos au Japon. Se laisser envoûter par les lieux est un danger qu'encourt chacun des 250 000 visiteurs chaque année.