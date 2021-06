Jardins magnifiques : le domaine du château de Canon dans le Calvados

Avec sa cour d'honneur, ses allées rectilignes et sa pièce d'eau, le château de Canon et son jardin à la française nous plongent dans le siècle des lumières. Le fondateur du domaine est tombé très amoureux des jardins à l'anglaise au cours d'un voyage. Sept générations plus tard, grâce au travail de ses descendants, le parc est l'un des derniers intacts, où les deux styles cohabitent paisiblement. Le jardin à l'anglaise permet à la biodiversité de s'épanouir et à la nature de s'exprimer librement. Il s'agit de jouer avec ses irrégularités, de sublimer sa poésie, en accompagnant discrètement la beauté sauvage. Un œil non averti ne distingue pas forcément un sous-bois d'un jardin à l'anglaise. Le but est que le visiteur se croit en pleine nature. Grâce à une maintenance minimale, le désordre naturel, en réalité très ordonné, plaît aux promeneurs. Parmi les surprises du parc : de petits monuments, que l'on appelle des fabriques, et qui sont destinés à agrémenter la promenade, à donner envie de peindre et à faire rêver.