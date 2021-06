Jardins merveilleux : la roseraie Paul Croix à Bourg-Argental

Les préférez-vous blanches, rouges, jaunes ou fushias ? Ou encore sur une arche, un tunnel ou dans un labyrinthe ? Dans un paradis de la rose, vous avez l'embarras du choix car il y en a 75 000. Parmi les fleurs, on retrouve un couple d'amoureux qui voit aussi la vie en rose. "On adore notre balade dans les roses", lancent Dominique Croix et Jacques Ranchon, dans les pépinières et roseraies "Paul Croix" à Bourg-Argental (Loire). Dans ce jardin, on retrouve Dominique, son époux Jacques et leurs filles, dont ils sont fous et à qui ils donnent tout. "C'est jour et nuit. Je respire par ça, je vis pour ça. C'est ma raison de vivre", explique Dominique. D'ailleurs, leurs demoiselles voyagent à travers le monde, des jardins de l’Élysée à ceux du Vatican. Elles leur font même gagner des récompenses comme la médaille d'argent du Sénat, qui leur a été remise il y a deux ans. Dominique et Jacques sont obtenteurs de roses et font éclore chaque année de nouvelles variétés. Un métier qu'on exerce dans cette pépinière de 1817 depuis trois générations.