Jardins prêtés entre particuliers

En hiver comme en été, Betty ne compte pas ses heures passées au jardin. Or, le terrain qu'elle cultive n'est pas le sien. Elle se trouve chez Bernadette Marty, une retraitée qui a acheté cette maison en banlieue toulousaine avec un grand jardin. Celle-ci ne pouvait pas entretenir son jardin correctement. Au lieu de laisser le parc à l'abandon, la retraitée dépose une annonce sur une plateforme spécialisée sur Internet. Elle consiste à prêter gratuitement une parcelle. Betty a donc sauté sur l'occasion car elle voulait prendre soin d'un vrai jardin. Juste en face, Pierre est le deuxième co-jardinier. Ici, le portail reste ouvert. Ils peuvent accéder à leur potager quand ils le souhaitent. En échange, ils partagent toutes leurs collectes. Au fil du temps, une vraie relation s'est même créée entre Bernadette et ses co-jardiniers. Pierre vient donner régulièrement un coup de main pour planter des radis par exemple. Avis aux amateurs : plus de 3 000 jardins comme celui-ci sont disponibles dans tout le pays.