Jardins remarquables : les iris du Val de Loire

Dans le monde végétal, les couleurs et les contrastes des iris sont un spectacle à part entière. Au parc floral de la Source à Orléans (Loiret), un parterre offre un camaïeu de bleu, savamment composé par les jardiniers. Les iris fleurissent pendant trois semaines et dès qu'une fleur est fanée, il faut l’enlever pour permettre à la suivante de s'épanouir. Les fleurs offrent des nuances et des formes sans cesse renouvelées. En Sologne, la famille Bourdillon cultive des iris depuis trois générations. Tous les ans, au mois de mai, ils fleurissent en plein champ. La ferme familiale produisait autrefois des asperges. Mais dans les années 60, Michel se décide par hasard de cultiver des iris. Aujourd'hui, Nicolas crée de nouvelles variétés. La création d'une nouvelle variété d'iris offre des surprises qui déclenchent parfois des passions. Dans un jardin à La Croix-en-Touraine, Jean-Michel Cagnard bichonne sa collection. Il a entièrement aménagé ses allées et connaît chacune de ses fleurs. Parmi les stars du moment, un iris noir qu'il photographie au moindre détail. Très rare dans le monde de fleurs, sa couleur fascine les collectionneurs. TF1 | Reportage C. Madronet