Jardins remarquables : les roseraies du Centre-Val de Loire

Elle a un compliment pour chacune de ses roses. En 18 ans, Brigitte Chiron-Charuaud a transformé son jardin en roseraie. Dans son espace vert, elle a 720 variétés, toutes différentes, dont elle aime partager les secrets. Elle a choisi chacun de ces rosiers pour leurs couleurs, leurs parfums ou leurs tailles spectaculaires. Plantation, entretient, elle a tout appris en se laissant guider par la nature. Maintenant, Brigitte Chiron-Charuaud crée ses propres variétés et accueille des visiteurs du monde entier. Cultiver des roses pour embellir le quotidien, c'est aussi le pari du village de Chédigny. Depuis 20 ans, la commune a planté plus de 1 000 rosiers. Chaque matin, Clément Barret, le chef jardinier, entretien ce village-jardin. Priorité du moment, couper les fleurs fanées sur les variétés remontantes. La reine des fleurs s'invite sur les façades de tuffeaux et transforme le cadre de vie des habitants. Ici, chaque balade mettra vos sens en éveil. La nature s'est emparée des trottoirs, pour offrir un espace de liberté, une immersion dans le monde végétal. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély