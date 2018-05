Les jardins reprennent des couleurs à Savoisy

Bernard et Dominique sont des retraités actifs passionnés de jardinage. Ils cultivent depuis toujours leur amour pour leur terre bourguignonne qui accueillera bientôt des épinards, des salades et des haricots. Pour eux, le plus agréable c'est d'aller cueillir des légumes frais et sains, vu qu'ils sont isolés des villes. Chaque jour, ces derniers demandent conseils et échangent des plans avec leurs voisins. Il ne reste plus que quelques rayons de soleil et un peu de douceur pour profiter pleinement de la saison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.