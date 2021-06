Jardins Secrets : le petit paradis de Nicole et Alain en Haute-Savoie

Une porte dérobée, et c'est l'enchantement. Nous voici tout à coup transportés au voisinage de la Méditerranée, comme par magie. Nicole Moumen règne sur le monde des fleurs, sa façon à elle d'écrire une histoire. Son mari Alain Moumen, lui, façonne les écrins et crée les paradis miniatures à la mesure de ses rêves. A 81 ans, il rêve toujours. Dans son laboratoire à ciel ouvert, Alain tâtonne et imagine son nouvel Eden. Sur les murs et les toits, un autre jardin de fleurs en bois et en métal se découvre. Pour Nicole, Alain a créé non pas un jardin, mais une succession de passions qui se découvre comme un conte des mille et un secrets. C'est le cas d'une interprétation d'un des plus célèbres jardins espagnols, l'Alhambra. Nicole, quant à elle, crée l'âme du jardin. Ici, on retrouve des fleurs jaunes comme le soleil d'Andalousie ou blanches comme sa lumière. Les trois filles du couple, dont Myriam, ont également mis la main à la pâte. Les visiteurs, eux, vont de surprise en surprise. Ce jardin est le fruit de 40 ans d'imagination.