"Jazz sous les pommiers" : le festival normand attire des musiciens du monde entier

Qui aurait pu croire qu'en plein milieu de la Normandie, on soit accueilli par du jazz. Parmi le public, des incollables ou des novices, mais aussi certains qui l'ont découvert ici. "Moi, je viens depuis toute petite ici et j'ai découvert le jazz. C'est à la fois du très haut niveau et très convivial. C'est super", raconte une spectatrice. Sur scène, ils seront près de 400 musiciens à se produire. L'histoire commençait il y a 40 ans. Les Coutançais n'auraient jamais imaginé un tel festival chez eux. "Un festival de jazz en milieu rural en 1982, le pari était quand même un peu fou. Mais aujourd'hui, quand on en a fait quatre, dix, vingt... on n'est peut-être pas des spécialistes, mais on a des repères", explique Gérard Collet, directeur du "Jazz sous les pommiers. Désormais, le quotidien des Coutançais défile au rythme de cette musique. "Moi, j'ai une clientèle qui suit le jazz toute l'année. Donc, ce n'est pas seulement pendant le festival", explique un vendeur de disques. Malgré un festival réduit pour raison sanitaire, le concert du plus grand batteur français Manu Katché aura fait salle comble.