"Ça a pris 20 secondes" : le succès de la déclaration de revenus sur smartphone

David, lui, a déjà fait sa déclaration d’impôts. Il l’a fait sur son téléphone, lors d’un trajet en métro. Dix-sept millions de Français, soit moins d’un contribuable sur deux, paient l’impôt sur le revenu. Entre la déclaration en ligne sur Internet et l’application sur le smartphone, vous êtes encore nombreux à préférer l’ordinateur. Pour vérifier les chiffres, c’est plus lisible. En plus, le téléphone ne vous inspire pas encore complètement confiance. L’application existait déjà l’année dernière, mais uniquement en consultation. Désormais, toutes les déclarations préremplies sans modification ni ajout de documents peuvent être faites sur téléphones. Cela concerne 10,8 millions de contribuables. Il existe quand même encore quatre millions de contribuables qui restent attachés à la déclaration papier, au grand dam de l’administration fiscale. Si vous avez des questions, voici un numéro de téléphone : 0 809 401 401. Pour les déclarations papier, la date limite est le 21 mai, et par Internet, du 23 mai au 6 juin, en fonction de votre zone administrative. TF1 | Reportage C. Chapel, M. Laurent, L. Dubray