Je me soigne ... loin de chez moi !

À 1 200 mètres d'altitude, les Carroz d'Arâches, en Haute-Savoie. Si en hiver cette station de ski fait le plein, au printemps, c'est pour une autre raison qu'elle attire. Pour une habitante de la vallée, impossible d'obtenir un rendez-vous chez son médecin traitant. Elle s'est donc rendue dans cette maison médicale de station de montagne. D'ordinaire fréquenté par des skieurs blessés, l'établissement connaît une activité plus calme au printemps. Le manque de médecins et de spécialistes dans les vallées pousse donc les habitants à s'y rendre. Ce patient a fait 20 minutes de routes, il y avait urgence. Chaque jour, 40 personnes sont prises en charge, et elles sont de plus en plus nombreuses à faire plus de 35 minutes de route. Un médecin met en garde : "Ce ne sera pas la seule solution, ça va forcément déborder aussi chez nous, et retour à la case départ". Ce qui veut dire trouver un autre cabinet, donc se rendre en ville pour des trajets souvent plus longs. TF1 | Reportage M. Chaize, R. Ribeiro