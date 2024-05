Je nourris les chats de mon quartier, est-ce légal ? Le 13H à vos côtés

"Je nourris des chats sur ma terrasse depuis un an qui me connaissent bien maintenant. J'aimerais savoir si je suis dans l'illégalité ou pas", demande Nadine. A-t-on le droit de nourrir des chats qui ne sont pas les nôtres ? La première chose à faire est de déterminer si l'animal que vous nourrissez a un propriétaire. Il y a plusieurs moyens pour le savoir. On regarde derrière l'oreille de l'animal s'il y a un tatouage. Dans le cas contraire, il peut y avoir une puce. Pour la détecter, on peut l'emmener chez un vétérinaire ou encore dans un refuge. Il se peut qu'un chat soit errant ou libre. Or, selon les règlements sanitaires départementaux, il est interdit de nourrir les animaux errants. Cette loi est valable aussi bien en lieu public que dans une propriété privée. En cas de non-respect de cette mesure, on risque une amende de 450 euros. En revanche, on a le droit de nourrir un chat libre, car il est considéré comme un animal domestique. T. Coiffier