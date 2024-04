Je paye avec ma main !

Il suffira bientôt d'un seul geste pour régler vos achats. Plus besoin de carte bancaire, le paiement se fera par la paume de votre main. Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement ? Pas de puce sous la peau, mais un petit capteur ajouté au terminal de paiement pour connecter l'empreinte et le système veineux, sous la paume de votre main. Ce pharmacien pourrait être le premier à le tester dans son officine. Comment peut-on associer la carte bancaire à la paume de sa main ? C'est très rapide. Sur une borne d'enregistrement, il faut d'abord rentrer votre nom, prénoms, et scanner votre carte de paiement. Puis la dernière étape est d'enregistrer votre schéma veineux, qui est unique pour chacun d'entre nous, y compris pour les jumeaux. L'entreprise l'assure, même en cas de plaie ou de main mouillée, le système fonctionne. La main est une partie du corps impossible à falsifier. Ce moyen de paiement se veut plus sûr que la carte bancaire ou le smartphone, qui eux, peuvent être volés. Ce dispositif existe déjà en Chine et aux États-Unis. Dans l'Hexagone, il devrait être disponible d'ici la fin de l'année. TF1 | Reportage Q. Lévesque, M. Derre, G. Bertrand