Je reçois les PV de quelqu'un d'autre, que faire ? Le 13H à vos côtés

Je reçois les PV de quelqu'un d'autre, que faire ?

La fille de Corinne a vendu sa voiture, mais la nouvelle propriétaire n'a jamais fait le changement de la carte grise. Beaucoup d'amendes et maintenant des avis à tiers détenteur qui bloquent son compte et lui prélèvent des sommes automatiquement, plus de 1 200 euros. Que faire ? Rappelons les règles en matière de cession de vente de véhicule quant à la carte grise. D'abord, il faut la barrer. Puis, il faudra déclarer la cession sur le site de l'ANTS dans les quinze jours de la vente. Ce n'est pas une option, mais une obligation. Si vous ne le faites pas, vous risquez une amende de quatrième classe, 90 euros. Une fois que le vendeur aura fait sa déclaration de cession, ce sera à l'acheteur de jouer. Ce dernier a un mois pour demander une nouvelle carte grise ou faire appel à un professionnel de l'automobile habilité. Il est toujours important de noter que ce n'est pas une option, mais une obligation. T. Coiffier