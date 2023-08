Je suis appelé par mon employeur alors que je suis en vacances, ai-je le droit de couper l'appel ? Le 13H à vos côtés

Que vous soyez salarié du public, du privé, cadre ou télétravailleurs, si vous refusez d'être contacté par votre employeur, la loi vous protège. C'est ce qu'on appelle le droit à la déconnexion et c'est inscrit dans le code du travail. Un appel pour parler boulot, envoyer un mail ou chercher un document, c'est déjà considéré comme du travail. C'est donc non ! Cependant, il y a quelques exceptions. Tout d'abord, si votre contrat ou votre convention collective évoque clairement le fait que vous pouvez être dérangé pendant les vacances. Aussi, si vous avez des astreintes. Et enfin, en cas de force majeure, votre patron peut même vous demander de revenir travailler si vous êtes indispensable à la bonne marche de l'entreprise. Rassurez-vous, vous ne risquez rien. Au contraire, l'employeur qui donne régulièrement du travail à ses salariés pendant les vacances s'expose à une amende de catégorie 5, et ça peut aller jusqu'à 1 500 euros par salarié dérangé. A. Bazar