"Je vais t'aimer" : la comédie musicale pour les fans de Michel Sardou

Ambiance survoltée à Lille pour la première de cette comédie musicale où 17 artistes incarnent des personnages nés des chansons de Michel Sardou. A chacun son histoire. Projection, décor, chorégraphie, tout est là pour que l'on suive cette histoire entre la France, les États-Unis et l'Irlande. "Ce spectacle c'est 160 personnes qui y travaillent et un budget de six millions d'euros. Ça marche un peu comme un Mamma Mia à la française. On raconte une histoire avec des personnages que l'on va suivre sur 40 ans en utilisant le répertoire de Michel Sardou", explique Roberto Ciurleo. "Dans ce spectacle-là, ça permet d'écouter vraiment les textes de Sardou, la musicalité de ses titres" ; "Ces chansons-là , elles ne doivent pas se perdre dans le temps puisque ça fait partie d'un répertoire, de la culture française", confient certains des artistes. Le public, lui, est conquis : "Une mise en scène comme ça c'est pas mal, ça passe bien" ; "super danseurs ! Ils nous entraînent. On a envie de les rejoindre". Cette comédie musicale, l'une des plus attendues de l'année, sera jouée dans tout le pays.