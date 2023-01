Je vis dans un lieu insolite... Les malouinières de Saint-Malo

Laissons Saint-Malo et sa cité Intra-Muros pour ces terres et ces grandes demeures appelées ici les malouinières. Ce sont les anciennes maisons des armateurs. Ces commerçants en bateau devenus fortunés grâce à la vente d'épices et d'objets du monde entier : "les malouinières étaient ces maisons de campagne où on venait à peu près six mois de l'année ou à la belle saison", raconte Chloé Magon de la Giclais, propriétaire. Ces résidences permettaient aux armateurs de Saint-Malo d'habiter dans des lieux plus grands, au calme et à l'abri des tempêtes. Elles sont aujourd'hui ouvertes aux visiteurs, comme la Malouinière de la Chipaudière, l'une des seules ici à être habitée par la même famille depuis sa construction. Un arbre généalogique en témoigne. Certains visiteurs découvrent pour la première fois l'intérieur de la bâtisse. L'hiver, entretenir les malouinières est un sacré défi car l'humidité pénètre dans les vieilles maisons. Chloé doit ranger les objets fragiles jusqu'au retour des beaux jours, des objets et des murs qui gardent tant de secrets et d'histoire. Dans l'arrière-pays de Saint-Malo, 112 malouinières vivent à des rythmes très différents. Si certaines restent dans l'intimité familiale, elles sont de plus en plus nombreuses à ouvrir leur porte aux visiteurs. TF1 | Reportage M. Monnier, S. Guerche