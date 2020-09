Jean-Baptiste Guégan, sosie vocal de Johnny Hallyday, sort un album

Au-delà de la voix, Jean-Baptiste Guégan partage avec Johnny Hallyday l'amour de l'Amérique et du rock'n'roll. Ce Breton de 37 ans admire l'artiste depuis ses neuf ans. Il sort aujourd'hui un nouvel album intitulé "Rester le même" qui reflète surtout ce qui se passe dans sa vie. Il y raconte entre autres la disparition de sa mère. Un deuxième opus pour affiner son style avec toujours une référence à Johnny.