Jean Castex à l’Assemblée : les enjeux de son discours de politique générale

Jean Castex tiendra son discours de politique générale ce mercredi. Un exercice délicat pour ce Premier ministre fraîchement nommé, qui devra reprendre les dossiers en cours. Mais à en croire le tempérament du personnage, il pourrait bien relever ce défi. Ce sont en effet "sa personnalité et sa patte humaine" qui ont convaincu Emmanuel Macron. Depuis sa nomination, il enchaîne les déplacements et les rencontres avec les élus de terrain. En coulisses, ses ministres saluent son esprit collectif.