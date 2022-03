Jean Castex, invité du 13H : interview du Premier ministre sur le pouvoir d'achat

Emmanuel Macron a parlé avec le président russe, Vladimir Poutine ce jeudi matin, mais également avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Les échanges diplomatiques sont "absolument indispensables", affirme Jean Castex. La situation sur le terrain est incontestablement "défavorable", poursuit-il. On l'a encore vu cette nuit avec l'intensification des bombardements sur Kharkiv, Odessa ou encore Marioupol et Kiev, et ce, avec des objectifs civils qui sont recherchés à côté des infrastructures. La question de l'accueil des réfugiés ukrainiens a également été évoquée avec le Premier ministre. Selon Jean Castex, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va présider un Conseil des ministres sur ce sujet. "Nous allons sûrement ouvrir un mécanisme qui va proposer et offrir à tous ces réfugiés ukrainiens une protection équivalente à celle des réfugiés". La résilience économique et sociale a été abordée par le président Macron mercredi soir. Peut-on parler à nouveau de "quoi qu'il en coûte" ? "Le mandat qu'il a confié au gouvernement est de protéger nos concitoyens et l'économie française", a affirmé le Premier ministre. La situation n'est pas comparable à la crise sanitaire, mais "il y aura des conséquences", a déclaré Jean Castex.