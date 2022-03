Jean Castex, invité du 13H : son hommage à Jean-Pierre Pernaut

Le Premier ministre admet avoir eu des choses à dire en venant sur le plateau de TF1, mais il voulait particulièrement rendre hommage au présentateur star du 13H. "Je ne le connaissais pas personnellement. Je n’avais pas eu cette chance, cet honneur, mais il était rentré dans nos cœurs", confie-t-il. Jean Castex affirme également que l’amour de la terre et des régions est un point qu’il avait en commun avec Jean-Pierre Pernaut. "C’était plus qu’un JT, c’était une fenêtre ouverte sur la France, dans sa diversité, jusqu’aux plus petits villages, ce qui fait la richesse de nos terroirs", explique-t-il. En rajoutant : "Il avait une forme d’humanité". Le Premier ministre expose aussi son point de vue sur le plan professionnel : "En même temps, je crois savoir que c’était quelqu’un de très exigeant, qui travaillait beaucoup, qui avait beaucoup de rigueur. Mais il savait parler de notre pays dans sa diversité". Voici son mot de la fin : "C’était quelqu’un de formidable, je le dis comme je le pense".