Jean Castex : quels souvenirs garderez-vous de lui ?

Avec des centaines de déplacements au compteur, Jean Castex est l'un des Premier ministres qui s'est le plus déplacé à travers le pays. Venu en gare de Limoges il y a quelques mois, il laisse derrière lui l'image d'un homme de terrain. Certains le décrivent comme un homme proche des régions avec un style reconnaissable entre tous. "On garderait son accent provincial du Midi évidemment", lance un homme. Mais derrière un côté affable, Jean Castex a eu aussi à gérer la crise du Covid, une période difficile et de mauvais souvenirs pour beaucoup de Français : "Je pense qu'il a bien géré la crise. Après, il n'a pas eu un impact politique énorme. On ne retiendra pas de grandes réformes". Quant au futur locataire de Matignon, certains sont déjà sûrs du choix : "Je trouve que l'idée d'une femme comme Premier ministre, c'est une bonne idée". Pour succéder à Jean Castex, un profil se dégage et des priorités. "La priorité à l'heure actuelle, c'est le pouvoir d'achat. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas" ; "je pense que les gens attendent aussi de la stabilité", confient des passants. Des débuts importants et qui seront scrutés à la loupe par tous les Français. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre