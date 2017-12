Jean-Claude Bader, interprète du répertoire de Johnny Hallyday

Jean-Claude Bader est l'un des plus grands fans de Johnny Hallyday. Il interprète le répertoire de ce dernier depuis trente ans et est grandement affecté par sa mort. Il a commencé la musique grâce à Johnny et a donné des dizaines de concerts exclusivement dédiés à son idole. Il a également assisté à plus de 80 concerts du rockeur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.