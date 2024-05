Mort de Jean-Claude Gaudin : une longue page de l'histoire de Marseille

Ces dernières images de Jean-Claude Gaudin datent d'il y a deux semaines à peine, lors d'une visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Le président enlace chaleureusement l'ancien maire, resté incontournable dans la ville où il a grandi et dont il aura été maire 25 ans. Ses mots en provençale campent le personnage, perçu comme chaleureux, pagnolesque. Ce professeur d'histoire-géographie doit s'y reprendre à trois fois avant de devenir enfin maire de Marseille en 1995. Jean-Claude Gaudin aura tout été : député, président de région, ministre et vice-président du Sénat, qu'il quitte en 2017 très ému. À Marseille, il fut réélu à trois reprises, se vantant d'avoir modernisé la ville, mais il fut aussi un maire controversé, condamné à six mois de prison avec sursis, pour détournement de fonds publics par négligence. Surtout, la fin de son mandat est marquée par l'effondrement d'un immeuble vétuste faisant huit morts. La gestion de la ville est alors sous le feu des critiques. Deux ans plus tard, la droite marseillaise perd l'élection municipale. Jean-Claude Gaudin confie les rênes de la mairie à la gauche et tourne une longue page de l'histoire de Marseille. TF1 | Reportage B. Augey