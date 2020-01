Jean-Claude Gaudin, maire emblématique de Marseille, a présidé son dernier Conseil municipal

À 80 ans, Jean-Claude Gaudin quitte son siège de maire. Applaudi par tout l'Hémicycle, il a présidé son 198ème et dernier Conseil municipal ce lundi. À Marseille, c'est comme la fin d'une époque, car depuis 1995, il a incarné sa ville et ses habitants. Cette figure marquante de la politique locale quittera son bureau sur le Vieux-Port au printemps pour aller écrire ses mémoires dans le Var. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.