Jean d'Ormesson évoque son enfance au château de Saint-Fargeau dans l'un de ses livres

Jean d'Ormesson, l'amoureux des mots, a passé une partie de son enfance dans l'Yonne. C'est au château de Saint-Fargeau qu'il a trouvé l'inspiration pour écrire son célèbre roman "Au plaisir de Dieu" en 1974. "Jean d'Ormesson a eu un attachement profond à la terre de son enfance. Il a su magnifier et transcender cette période dans son livre", témoigne Michel Guyot, propriétaire du lieu depuis 1979.