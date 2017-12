Jean d'Ormesson est mort

L'écrivain et académicien Jean d'Ormesson n'est plus. Suite à une crise cardiaque, son cœur a lâché dans la nuit du lundi 4 décembre 2017 à mardi 5 décembre 2017, à l'âge de 92 ans. Grand amoureux de la vie, de la langue française et des lettres, Jean d'Ormesson était un homme de passion, plein d'humour et de malice. Les ouvrages qu'il laisse derrière lui sont tout aussi passionnants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.