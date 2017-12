Jean d'Ormesson restera dans les mémoires comme le symbole de la bienveillance

Suite à la mort du talentueux écrivain Jean d'Ormesson, de nombreux hommages ont été rendus. Le président français, lui-même, en a touché un mot sur Twitter. Il était l'une des figures les plus populaires parmi les intellectuels de la France. Ses fans mentionnent pour la plupart sa grandeur d'âme, sa simplicité et ses beaux yeux bleus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.