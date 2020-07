Jean-François Delfraissy : "Si on ne prend pas des protections, on peut rebasculer"

Port du masque non respecté dans certains endroits, réflexe de lavage de mains qui se perd, mesures de distanciation sociale qui disparaissent... selon le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, les mesures de protection contre le coronavirus ne sont quasiment plus respectées par les Français. Une situation qui l'inquiète étant donné que le virus continue de circuler. "Si on ne prend pas des protections, on peut rebasculer, y compris avant la fin de l'été", a-t-il précisé.