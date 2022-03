Jean Gabin : l’hommage au monument du cinéma français

Il est devenu un monument du cinéma sauf aux yeux des siens, pour qui, il reste "papa". Le dernier de ses trois enfants, Mathias Moncorgé, aime raconter le destin exceptionnel de Jean Gabin, qui jeune garçon, rêvait de la vie à la campagne. C'est son père, chanteur de cabaret, qui va l'entraîner à 18 ans aux Folies Bergère. Il cultive sa gouaille dans ses chansons avant de décrocher ses premiers rôles au cinéma, venant tout juste de devenir parlant. Il comprend qu'il ne faut pas trop en faire. Il parle comme dans la vie et sa présence fera le reste. La guerre porte un coup d'arrêt à sa carrière dans l'Hexagone. Il n'est pas question pour lui de tourner sous les ordres des nazis. Il s'envole à Hollywood où il tournera deux films. Des faits d'armes, qui lui vaudront toute sorte de décoration. En 1949, Jean Gabin épouse Dominique Fournier et réalise son rêve de fonder une famille. Au cinéma, aussi, il s'en crée une et devient au fil des décennies le patron du septième art. C'est lui qui repère Lino Ventura et lui donne sa chance dans "Touchez pas au grisbi". TF1 | Reportage C. Auberger, J.F. Drouillet