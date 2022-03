Jean Lassalle fait sa campagne au Salon de l'agriculture

S'il y a bien un candidat à la présidentielle à l'aise avec les animaux de la ferme, c'est bien Jean Lassalle. Parlez-en à Neige, l'égérie du Salon de l'agriculture. Il est comme ça Jean Lassalle. Il a besoin de toucher et d'embrasser. Il interpelle et fait le show en permanence. À 66 ans, le voilà candidat pour la deuxième fois à l'élection présidentielle. Lui, le fils de berger, l'homme des Pyrénées et de la bonne bouffe. La course aux parrainages a été un jeu d'enfants pour Jean Lassalle. Dans les allées, on a croisé Denise Leiboff, maire de Lieuche (Alpes-Maritimes) qui lui a apporté son soutien. "Ce qu'il défend est très important, puisqu'il défend tout ce qui nous intéresse : la ruralité dans sa globalité", explique-t-elle. Cela tombe bien, car trois milliards d'euros vont être consacrés aux campagnes. Par ailleurs, Jean Lassalle veut aussi recruter 6 000 policiers et gendarmes. Et puis, il y a la santé, son autre priorité. Il est lancé, manches retroussées, pour attaquer la campagne et faire mieux que le 1% d'il y a cinq ans. TF1 | Reportage A. Etcheverry, N. Clerc