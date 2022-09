Jean-Luc Godard, la passion du cinéma

La Nouvelle vague de Godard bouscule le septième art et emporte dans son rouleau frénétique les décors de cartes en pâtes. Pour lui, finis les studios. Dans la rue, le cinéaste filme la vie et ne la dirige pas, car il hume l'air du temps que l'on respire et qui l'inspire. Il n'est jamais à bout de souffle et s'offre un dialogue pris sur le vif entre Belmondo et Jean Seberg, marchant sur l'avenue des Champs-Élysées. Pas un gros plan, les acteurs sont filmés de dos, le style Godard s'impose. Et quand le cinéaste déclenche sa caméra, il ordonne à ses comédiens de ne pas jouer. La scène culte, dans "Le Mépris", les courbes de Brigitte Bardot enflamme la critique. La star est nue, la pudeur n'a pas sa place dans le cinéma de Godard. Lui, qui déteste l'industrie du cinéma, jette toujours un regard bien veillant sur les stars. Il les aime, les engage et les bouscule. Dans "Détective", même le chanteur Johnny Hallyday s'est confronté à ses exigences. Le plus intellectuel des réalisateurs a changé pour longtemps le cinéma français. TF1 | Reportage C. Magne, E. Bliard