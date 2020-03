Jean-Luc Reichman : "On va arriver à confiner ce virus"

"Si on reste chez nous, on va y arriver". Pour Jean-Luc Reichman, c'est le seul moyen d'arriver à confiner le virus. Il a précisé qu'en respectant cela, non seulement, on sauve notre vie, mais aussi celle des autres. Le présentateur des "12 Coups de midi" a aussi tenu à donner du courage au corps médical et à tous ceux qui se battent contre cette épidémie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/03/202 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.