Jean-Luc Vigouroux, le boulanger ambulant de Mandailles-Saint-Julien

Six jours par semaine, Jean-Luc Vigouroux va de village en village pour distribuer son pain. Cela fait 30 ans qu'il est boulanger ambulant, un service de proximité qui est devenu indispensable pour ses clients. Jean-Luc fait même la livraison à domicile pour les personnes à mobilité réduite. Il ne compte plus ni son temps, ni les kilomètres.