Jean-Marc Vayssouze-Faure : "C'est manifestement à tort que le département du Lot a été classé en rouge"

Dans le cadre du plan de déconfinement, la division de la carte de l'Hexagone en trois parties par le ministère de la Santé n'a pas fait que des heureux. C'est notamment le cas de Jean-Marc Vayssouze-Faure, maire (PS) de Cahors (Lot), furieux d'être en rouge et pas en vert. Selon lui, "la carte ne correspond pas à la situation, car le département du Lot a été préservé". "Il y a une problématique de remontée d'informations", a-t-il poursuivi.