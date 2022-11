Jean Marc veut retrouver son tiret

Il s'appelle Jean-Marc, mais pour l'administration, c'est Jean. Sa nouvelle carte d'identité le confirme. Une virgule s'y affiche faisant de Marc son deuxième prénom. Pourtant, cela ne correspond pas à son identité. Il en a fait un combat. Pour comprendre l'erreur, le retraité de 79 ans nous a montré son acte de naissance. Entre Jean et Marc, il y a un espace comme c'était l'usage à l'époque. Sans tiret, l'administration d'aujourd'hui considère alors que Jean est son premier prénom. Une situation incompréhensible d'autant plus que des preuves de son identité, il en a plein : bulletin scolaire, permis de conduire... Heureusement, il existe une solution : modifier son état-civil pour faire reconnaître son prénom composé. C'est ce qu'a fait Jean-François et sa mairie s'est occupée des changements en un rien de temps. Pourtant, Jean-Marc, lui, a lancé les démarches l'année dernière et sans l'expliquer, cela n'avance toujours pas. Jean-Marc relance sans cesse la mairie et le procureur de la République pour faire avancer son dossier dans l'espoir de retrouver son vrai prénom. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Joire